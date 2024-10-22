Samsun'da Öğretmen Akademileri Programı Başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin kişisel, sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemek amacıyla 81 ilde hayata geçirilen "Öğretmen Akademileri" Samsun'da başladı.

Samsun'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Samsun Üniversitesinin 15 akademisyen eğitimci desteğiyle Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, öğretmenlerin gelişimlerini önemsediklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenci yetiştirme politikaları kapsamında birçok yeni çalışma ortaya konulduğunu ifade eden Ağar, "Tarihinin her dönemiyle barışık, geçmişini seven, bugünün değerlerini yaşayan gelecekle köprü kuran bir nesil yetiştirmeyi hedefliyor. Öğrenciyi merkeze alan, ruh ve beden bütünlüğünde sağlam ve olgun bir kişilik ve karakter oluşumunu desteklemeye çalışıyor." dedi.

Ağar, Samsun'da yaklaşık 21 bin öğretmen, 256 bine yakın öğrenciyle eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütüldüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Bu büyük enerji öğretmenimizin sınıf içinde öğrencisiyle olan ilişkisini desteklemeye başladıysa o zaman bu enerji bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bakanlığımız, özelde il müdürlüğümüz öğrenci için bir şey yapmak istiyorsa şunu çok iyi biliyor ki öğretmenimiz için de bir şey yapacak. Öğretmenlerimizin, meslektaşlarımızın kişisel gelişimini aslında bir taraftan toplumun gelişimiyle de aslında doğrudan ilişkili olarak görüyoruz. Biz de öğretmenlerimizin sürekli bir araya gelebilecekleri ortamları artırmaya çalışıyoruz. Bunun için 'Samsun'da öğretmen olmak' isimli yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bakanlığımızın yürüttüğü Öğretmen Akademileri çalışmasını da Samsun'a getirmek için talip olduk. Alanında yetkin öğretmenlerimize katkı sunabileceğini düşündüğümüz tüm paydaşlarımızla bir araya öğretmenlerimizi getirmeye çalışıyoruz."

Ağar, bu kapsamlı eğitim sürecinin öğretmen ve yöneticilerin mesleki ve kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından Edebiyat Akademisi'nde; Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bekir Şişman tarafından "Kutadgu Bilig'de Devlet Adamlığı ve Yönetim İlkeleri", Müzik Akademisi'nde; Gücem Ağmaz tarafından "Türküler ve Hikayeler" ile Şehir ve Kültür Akademisi'nde; Samsun Üniversitesi Ekonomi ve Finans Bölümü İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atakan Durmaz tarafından "Finansal Okuryazarlık" konularında sunum yapıldı.???????

Programa, İl Milli Eğitim Müdürü Ağar'ın yanı sıra Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Özer Ersoy, Tekkeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü Halil Demir, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Arzu Yıldırım ile öğretmenler katıldı.