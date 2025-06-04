Samsun'da Öğrencilerin Tasarım ve Resim Sergisi Açıldı

Samsun'da Öğrencilerin Tasarım ve Resim Sergisi Açıldı
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Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, yıl boyunca hazırladıkları çalışmalarla bir sergi düzenledi. Sergiye katılan protokol üyeleri, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde Bereket Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların sergilendiği tasarım ve resim sergisi açıldı.

Okulun bahçesinde gerçekleştirilen sergiye Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, okul idarecileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı resim ve tasarım çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Beyazıt ile Toraman, sergide ve eserlerde emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Sait Kuzu - Güncel
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