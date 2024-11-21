Samsun'da Öğrencilere Güvenlik Eğitimi Verildi
Canik ilçesinde 'Gelecek Sizinle Güvende Projesi' kapsamında 113 öğrenciye meslek tanıtımı, güvenlik ve trafik kuralları ile güvenli internet kullanımı eğitimleri verildi.
Samsun'un Canik ilçesinde Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından "Gelecek Sizinle Güvende Projesi" kapsamında öğrencilere eğitim verildi.
Proje kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nda yapılan etkinliğe 113 öğrenci katıldı.
Eğitimde öğrencilere meslek tanıtımı, temel güvenlik kuralları, trafik kuralları, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı konularında bilgilendirme yapıldı.
Etkinlikte velilerde farkındalık oluşturmak amacıyla "Anne ve babalara tavsiyeler" konulu broşür de dağıtıldı.