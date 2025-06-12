Samsun'da Öğrenciler Sağlık Bilinci Oluşturuyor

Samsun'un Atakum ilçesinde ilkokul öğrencileri arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği" düzenlendi.

Şenlik kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce açılan 9 stantta görevlendirilmek üzere 100. Yıl İlkokulu'nda 18 öğrenci, sağlık elçisi seçildi.

Çeşitli sağlık eğitimleri alan öğrenciler, stantlarda okuldaki arkadaşlarına Heimlich manevrasını öğretti, obezite kontrolü yaptı.

112 Acil Sağlık ambulansıyla vakaya müdahale eden öğrenciler, mobil haberleşme cihazını da tanıttı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesinde görevli polis maskotu "Kanka" da çocuklarla sağlık üzerine oyunlar oynadı.

Çocuklar, çeşitli spor branşlarında gösteriler de sundu.

Öte yandan sağlık okuryazarlığını artırmayı, öğrencilere sağlık bilinci kazandırmayı, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını oluşturmayı hedefleyen şenlik çerçevesinde 300 öğrenciye ağız ve diş sağlığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, ulusal medikal kurtarma faaliyetleri, hijyen ve el temizliği, fiziksel aktivite, sağlıklı ve dengeli beslenme, aile hekimliği konularında eğitim verildi.

Programa katılan İl Sağlık Müdürü Mustafa Uras, gazetecilere, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek Şenliği"nin 81 ilde yapılacağını, ilkinin Samsun'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Atakum Balaç 100. Yıl İlkokulu'nda 2 günlük program oluşturulduğunu belirten Uras, "Birinci günde teorik, ikinci günde uygulamalı eğitimler veriliyor. Buradaki temel hedef sağlık okuryazarlığı, sağlık bilincinin artırılması, fiziksel aktivite yapılması, sağlıklı beslenme." dedi.

Eğitim verilen çocukların aynı zamanda "sağlık elçisi" olduğunu anlatan Uras, şenlikte aile hekimliği, 112 ile UMKE istasyonunda neler yapıldığının anlatıldığını kaydetti.