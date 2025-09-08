Samsun'da Öğrenciler İlk Günde Tohum ve Fidan Dikti

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Dursun Korkmaz İlkokulu ve Ortaokulunda, yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde öğrencilerle tohum ve fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Okulun anasınıfı öğrencileri anneleriyle birlikte sınıfta saksılara tohum ekerken, 1. sınıf öğrencileri okul bahçesinde meyve fidanı dikti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar, ilçede 52 okulda 10 bin 764 öğrencinin 1156 öğretmenle 2025-2026 eğitim öğretim yılına sorunsuz başladığını söyledi.

Uzunlar, "Eğitim öğretim yılının huzurlu bir şekilde tamamlanması için bütün ekibimizle sahadayız. Bugün de ilk ders zilini çaldığımız Dursun Korkmaz İlk ve Ortaokulunda ders ziyaretimizin ardından öğrencilerimizle birlikte 'Yeşil Vatan' kapsamında fidan dikimini gerçekleştirdik." dedi.

Anasınıfı öğretmeni Merve Ergüden ise öğrencilerin anneleriyle birlikte ilk gün heyecanını yaşadığını belirterek, "Tamamen adapte oldukları ilk günde onları velilerimle beraber karşıladım. Bugün veliler ve öğrencilerimle ilk anne çocuk etkinliğimizi gerçekleştirdik. Hep birlikte onlarla tohum ekme etkinliği yaptık. Yeşil vatanı koruma ve aile yılı olduğu için ilk aile yılı etkinliğimizi gerçekleştirdik. Çocuklarım da çok mutlu oldu velilerim de çok mutlu oldular." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Tekkeköy Kaymakamı Enver Hakan Zengince, Tekkeköy Belediye Başkan Yardımcısı Halil İnci, Şube Müdürleri Elif Kırımlı, Engin Aktaş, Metin Keskin, mahalle muhtarları ve veliler katıldı.