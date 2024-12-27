Samsun'da öğrenciler gençlik merkezi ile tarihi alanları gezdi

Samsun'da öğrenciler, Hz. Ömer Camisi Diyanet Gençlik Merkezi ile tarihi alanları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, İlkadım İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde Hz. Ömer Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği merkezdeki programda konuşan İlkadım İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Habip Öztürk, gençlerin maddi manevi yönden çok yönlü gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Okul müdürü Halil Özsoy ise projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Daha sonra öğrencilere, Saathane Meydanı, Medrese Külliyesi, Taşhan ve Büyük Cami gibi tarihi ve manevi miras alanları tanıtıldı.

Programa, İlkadım İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Semiz, proje koordinatörü Ahmet Deberoğlu ile yönetmen ve senarist Yasir Yıldırım da katıldı.