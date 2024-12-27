Üye Girişi
Haberler
DEM Parti heyeti, yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidiyor
Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
Ağabey Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Nevzat ile ilgili anlatacaklarıma şok olacaksınız
Enes Güran: Bizim köyü güzel bir köy zannetmeyin
Narin'in ağabeyi korkunç gerçeği itiraf etti: Yalnız biz biliriz
16 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Ünlü isimler gözaltında
Yasa dışı bahis operasyonunda ikinci dalga

Samsun'da öğrenciler gençlik merkezi ile tarihi alanları gezdi

Samsun'da öğrenciler gençlik merkezi ile tarihi alanları gezdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da öğrenciler, Hz. Ömer Camisi Diyanet Gençlik Merkezi ile tarihi alanları ziyaret etti.

Samsun'da öğrenciler, Hz. Ömer Camisi Diyanet Gençlik Merkezi ile tarihi alanları ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum" projesi kapsamında, İlkadım İlçe Müftülüğünün ev sahipliğinde Hz. Ömer Camisi Diyanet Gençlik Merkezi'nde program düzenlendi.

Şehit Mesut Yılmaz Ortaokulu öğrencilerinin ziyaret ettiği merkezdeki programda konuşan İlkadım İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Habip Öztürk, gençlerin maddi manevi yönden çok yönlü gelişimlerine katkı sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Okul müdürü Halil Özsoy ise projede emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Daha sonra öğrencilere, Saathane Meydanı, Medrese Külliyesi, Taşhan ve Büyük Cami gibi tarihi ve manevi miras alanları tanıtıldı.

Programa, İlkadım İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Mahmut Semiz, proje koordinatörü Ahmet Deberoğlu ile yönetmen ve senarist Yasir Yıldırım da katıldı.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
img

Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
img

Tarih netleşti! DEM Parti İmralı'ya gidiyor
img

Asgari ücreti doğru tahmin eden isimden döviz ve altın öngörüsü
'KAAN' Yunanistan'da panik yarattı: Biz vida bile üretemiyoruz
'KAAN' komşuda panik yarattı! "Biz vida bile üretemiyoruz"
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
Tanrıkulu: Yarın hüküm açıklansa bile gerçek fail kim bilemeyeceğiz
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin erkek olduğunu gören adam yıkıldı
3 yıldır konuştuğu sevgilisinin fotoğrafını görünce adeta yıkıldı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Bakanlık açıkladı: 2025'te ikramiyeler yasaklandı
Kılıçdaroğlu'nun mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
Mal varlıklarına ve banka hesaplarına haciz konuldu
İran, Suriye'yi kan gölüne çevirecek provokasyon: Hepsinin kafasını koparın
İran'dan 17 kenti kana bulayan kışkırtma: Hepsinin kafasını koparın

Son Dakika Haberleri

MasterChef CANLI izle! 2024 TV8 MasterChef yeni bölüm HD Canlı izleme linki var mı? En Hamarat Benim kim kazandı? 27 Aralık Cuma En Hamarat Benim kim 1. oldu! Epic Games çöktü mü, sorun nasıl çözülür? Son dakika Epic Games Store problem mi var 27 Aralık Cuma? 20.20 saat anlamı nedir? 20 20 saat aşk anlamı 2025! Fenerbahçe 1969-1970 futbol sezonunda kaç gol yedi? Fenerbahçe şampiyon olduğu 1969-1970 futbol sezonunda oynadığı 30 maçta toplam kaç gol yemiştir? "Köşeyi Dönen Adam" adlı filmde Kemal Sunal'ın canlandırdığı Adem'e Amerika'daki amcasından hangisi miras kalır? Hangi adda bir yiyecek vardır? (Altüst böreği, Karman çorman çöreği, Darmaduman pidesi, Allak bullak keki ) Görümcem görmesin, Yengem duymasın, Eltim yemesin, Kaynanam bilmesin helvası var mı? Geçmişi 16. yüzyıla dek uzanan, Osmanlı mutfağında hangi adla da bilinen bir helva çeşidi vardır? İstanbul'un bir semtinin adı olan "Balat"ın kökeninin anlamı nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.