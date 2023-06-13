Üye Girişi
Haberi Paylaş
Samsun'da öğrenci yurdu inşaatından bakır kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Samsun'da öğrenci yurdu inşaatından bakır kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı

Güncel Haberler

Samsun'un Atakum ilçesinde, öğrenci yurdu inşaatından bakır kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, öğrenci yurdu inşaatından bakır kablo çalan 2 kişi suçüstü yakalandı.

Atakum Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, Ondokuz Mayıs Üniversitesine ait 4000 yataklı öğrenci yurdu inşaatından 2 bin metre kablo çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, K.C.Ç. (23) ile M.K'yi (23) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin daha önce taşeron firma adına şantiyede çalıştığı ve bir süre önce işten ayrıldıkları öğrenildi.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Samsun Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title