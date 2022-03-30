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Öğrenci servislerine denetim

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrenci servisleri denetlendi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğünce öğrenci servisleri denetlendi.

Kentte, 28 Mart'ta otomobil ve öğrenci servisinin çarpıştığı, 10'u öğrenci 15 kişinin yaralandığı kaza sonrası, öğrenci servislerinin denetimi artırıldı.

Trafik Şube Müdürlüğü ile Jandarma Trafik Timleri, sorumluluk bölgesindeki Kıran Mahallesi'nde öğrenci servislerini denetledi.

Denetimlerde, 169 öğrenci servisi ve şoförüne 65 bin 427 lira trafik idari para cezası uygulandı, 25 okul servis aracı trafikten men edildi.

Denetimlere, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Mustafa Koçyiğit, Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Serdar Silay ve Taşımalı Eğitimden Sorumlu İl Milli Eğitim Şube Müdürü Hasan Tilki de katıldı.

Kent genelinde, eğitim öğretim yılının başından bu yana 8 bin 191 öğrenci servisinin kontrol edildiği, 5 bin 431 şoföre trafik güvenliği eğitimi verildiği bildirildi.

Öğrenci servislerine denetim

Öğrenci servislerine denetim

Öğrenci servislerine denetim

AA / Recep Bilek - Güncel

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