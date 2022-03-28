Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı - Haberler

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Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı.

Derecik Mahallesi 23 Nisan Caddesi'ndeki kavşakta, 55 AIF 59 plakalı otomobil ile öğrenci servisi çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile öğrenci servisi kaldırıma devrildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre servisteki 8 öğrenci ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

Öğrenci servisi ile otomobil çarpıştı, 8'i öğrenci 12 kişi yaralandı

AA / Recep Bilek - Güncel

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