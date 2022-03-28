SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'un Atakum ilçesi Derecik mahallesinde otomobille çarpışan öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralandı.
SAMSUN'un Atakum ilçesi Derecik mahallesinde otomobille çarpışan öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralandı. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.
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SAMSUN (DHA)