SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI - Haberler

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SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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SAMSUN'un Atakum ilçesi Derecik mahallesinde otomobille çarpışan öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralandı.

SAMSUN'un Atakum ilçesi Derecik mahallesinde otomobille çarpışan öğrenci servis minibüsünün devrildiği kazada, sürücü ve 8 öğrenci yaralandı. Olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı.

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SAMSUN (DHA)

SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI

SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI

SAMSUN'DA ÖĞRENCİ SERVİSİ DEVRİLDİ; 8 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

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