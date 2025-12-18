Samsun merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 4 şüpheli adliyede

SAMSUN merkezli yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Samsun ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakalanan E.U. (24) ve Ş.İ. (31) ile daha önce ceza infaz kurumunda tutuklu bulunan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.