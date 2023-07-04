Samsun'da Nişan Töreninde Koluna Mermi İsabet Eden Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen bir nişan töreninde İlker Seven'in koluna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Seven hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde koluna yorgun mermi isabet eden kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Kumköy Mahallesi'nde açık alanda düzenlenen bir yakınının nişan törenine katılan İlker Seven'in koluna sandalyede oturduğu sırada mermi isabet etti.
Yaralanan Seven, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Seven'in koluna isabet eden yorgun mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel