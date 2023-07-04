Samsun'da Nişan Töreninde Koluna Mermi İsabet Eden Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen bir nişan töreninde İlker Seven'in koluna yorgun mermi isabet etti. Yaralanan Seven hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Mermiyi ateşleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.