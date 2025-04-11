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Samsun'da Nisan Ayında Kar Yağışı Şaşırttı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' uyarısı sonrası Samsun'da Nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Şehir merkezinde hissedilen sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, vatandaşlar soğuk havaya dikkat çekti.

Samsun'da Nisan karı şaşırttı

MGM'nin 'sarı kod' uyarısının ardından şehir merkezine kar yağdı

SAMSUN - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sarı kod' ile uyardığı Samsun'da, Nisan ayında şehir merkezinde kar yağışı etkili oldu. Öğle saatlerinden itibaren başlayan yağışlar sahil kesimi ile yüksek bölgelerde de kendini gösterdi.

Samsun'da hissedilen sıcaklık sıfırın altında 2 dereceye kadar düşerken, şehir merkezinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları vatandaşları şaşırttı.

Soğuk havaya ilişkin değerlendirmede bulunan Teoman Özkalaycı, "Nisan ayında yeniden sandıktan atkı ve bereyi çıkardık. Hissedilen sıcaklık çok daha düşük. Uzun süredir şehir merkezinde bu ayda kar yağışı görmemiştim. Bu yıl kış gerçekten sert geçti. Nisan ayında Ocak-Şubat soğuklarını hissediyoruz" dedi.

En son çocukluk döneminde Nisan ayında kar gördüğünü belirten Ersin Demir ise "Çok küçükken böyle bir soğuk hatırlıyorum. O zaman da birkaç gün kar yağmıştı. Bu yıl uzun süredir ilk defa kışı bu kadar yoğun yaşıyoruz. Bence yağış olması olumlu, barajlarımız doluyor, toprak suyla buluşuyor" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji, Samsun genelinde hava sıcaklıklarının birkaç gün daha mevsim normallerinin altında seyretmesinin beklendiğini açıkladı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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