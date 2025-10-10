Haberler

Samsun'da "Nehirden denize özgür Filistin" yürüyüşü yapıldı

Samsun'da 'Nehirden denize özgür Filistin' yürüyüşü yapıldı
Samsun'un Havza ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri, özgür Filistin için "Nehirden denize özgür Filistin" yürüyüşüne katıldı.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü, Havza Emniyet Müdürlüğü ve Havza İmam Hatip Ortaokulu iş birliği ile İsrail zulmünü protesto ve Filistin halkına destek olmak amacıyla, "Nehirden denize özgür Filistin" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Havza İmam Hatip Ortaokulu önünden başlayan yürüyüş, Kevser Camisi önünde son buldu.

Yürüyüş sonrası yapılan konuşmalarda Filistin, Gazze ve Doğu Türkistan'da zulme uğrayarak şehit olan ve zulüm görenler için dua edildi.

Yürüyüşe Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul idarecileri ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
