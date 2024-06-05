Üye Girişi
Haberler

Samsun'da NARVAS operasyonunda 37 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı. Uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

Samsun'da, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri kullanılarak gerçekleştirilen denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, istihbarat, ilçe ve şube müdürlükleri ekiplerince, NARVAS verileri doğrultusunda kent genelinde uyuşturucu ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüpheliler üzerinde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 3 hassas terazi, 11 uyuşturucu madde kullanımın aparatı ile 52 tabanca fişeği ele geçirildi.

Uygulama ve denetimlerde 37 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Polis Güncel Haberler

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

Sürpriz buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener ile görüşecek

 Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

Atama bekleyen genç öğretmen, iş görüşmesinde teklif edilen ücrete isyan etti

 Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

Zehra Güneş'in son hali sevenlerini kahretti

 FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı

FETÖ elebaşı Gülen, Türkiye'yi mi getirildi? CHP'li Salıcı iddiayı TBMM Dışişleri Komisyonu gündemine taşıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title