Samsun'da Narkotik Uygulamasında 39 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından il genelinde düzenlenen narkotik uygulamasında 39 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlüğü ve asayiş şube ekiplerinin de desteğiyle dün saat 08.00 ile bugün saat 08.00 arası il genelinde narkotik uygulaması yaptı. Uygulamada, bin 122 şahıs ve 147 araçta arama yapıldı. Aramalarda, 120.07 gram metamfetamin, 675 adet sentetik ecza, 1 hassas terazi, 5.77 gram esrar, 8 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca fişeği, 1 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kuru sıkı fişeği, 1 yoklama kaçağı şahıs ele geçirildi.

Yakalanan toplam 39 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN