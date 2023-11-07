Samsun'da Narkotik Uygulamasında 31 Kişi Yakalandı

Samsun'da düzenlenen narkotik uygulamasında 31 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet ve şube müdürlüklerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 465 adet sentetik ecza, 54,68 skunk, 31 gram bonzai (sentetik kannabinoid), 19,95 gram esrar, 7,56 gram metamfetamin, 2 adet ecstasy, 2 adet esrarlı sigara, 3 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 4 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Narkotik suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 2 yıl 1 ay ile 9 yıl 3 ay arasında çeşitli hapis cezası bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

Yakalanan toplam 31 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN