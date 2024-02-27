Samsun'da Narkotik Projeleri Tanıtıldı

Samsun'da polis ekiplerince yapılan toplantı ve ziyaretlerde, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ve Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA) projeleri anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Atakum ve Alaçam ilçelerinde düzenledikleri toplantılarda NARVAS ve UYUMA projelerini tanıttı.

İlçelerde 5 ayrı etkinlikte, uyuşturucu madde ticareti trafiğini gören vatandaşların emniyet ekiplerini "UYUMA" uygulaması üzerinden haberdar edilebileceği program vatandaşlara anlatıldı.

NARVAS ve UYUMA projeleri ile ilgili broşürleri de vatandaşlara dağıtan ekipler, "UYUMA" uygulamanın telefonlara indirilmesi ve kullanılması konusunda 952 kişiye detaylı bilgi verdi.