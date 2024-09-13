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Samsun'da Narkotik Operasyonunda 25 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yapılan operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ve para ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 363 sentetik ecza hapı, 157,78 gram sentetik uyuşturucu, 6,16 gram esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 2 hassas terazi, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, 16 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 23 bin 400 lira ele geçirildi.

Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Narkotik Güvenlik Gözaltı 3-sayfa samsun Güncel

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