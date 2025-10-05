Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında 3 bin 256 sentetik ecza, 277,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiyle ilgili adli süreç başlatıldı.