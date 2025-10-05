Haberler

Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı, aramalarda uyuşturucu madde ve silah bulundu.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Bafra ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalarda şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında 3 bin 256 sentetik ecza, 277,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek bulundu.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 kişiyle ilgili adli süreç başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
MİT'ten siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklandı

PTT ve HGS sistemleri üzerinden dolandırıcılık! MİT geçit vermedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay

Rumlardan büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
Sumud Filosu'nda yer alan İkbal Gürpınar: Tuvelet suyu içmek zorunda kaldık

İsrail'in yaptıklarını ağlayarak anlattı! "Tuvalet" detayı şoke etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.