Samsun'da Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da bir otomobilde narkotik dedektör köpeği 'Çakır' ile yapılan aramada 52,6 gram kokain ve 10,2 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
Samsun'da bir otomobilde "Çakır" adlı narkotik dedektör köpeğin yardımıyla yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip ettikleri aracı Havza ilçesinde durdurdu.
Ekipler, otomobilde narkotik dedektör köpeği "Çakır"ın desteğinde arama yaptı.
Aramada, motor bölümünde gizlenmiş iki kutu halinde 52,6 gram kokain, 10,2 gram esrar ile 2 esrarlı sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araç sürücüsü N.T. (37) emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel