Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 5 Gözaltı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, 737 gram sentetik uyuşturucu ve 618 sentetik ecza hapı ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.

İlkadım ilçesi genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 737 gram sentetik uyuşturucu, 618 sentetik ecza hap, 2,50 gram esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 15 fişek ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Güncel

Uyuşturucu Güvenlik Narkotik 3-sayfa Sağlık Güncel samsun Hukuk

AK Parti'de gündem sivil anayasa! 'Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk'

"Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"

 Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı

Cenaze törenindeki tartışmaya Ayşenur'un ailesinden açıklama var

 Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, '1 alana 1 bedava' kampanyasıyla satmaya çalıştılar

Tarihi geçmiş ürünleri, skandal kampanyayla vatandaşa satmaya çalıştılar
Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek

Almanya, Türklerin endişeyle beklediği açıklamayı yaptı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milli İstihbarat Akademisi nedir, giriş şartları nedir? Antalyaspor Adana Demirspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Antalyaspor ADS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Icardi Fenerbahçe maçında derbide oynayacak mı? Endrick evlendi mi, kiminle evlendi, Gabriely Miranda kimdir? Adanaspor Keçiörengücü maçı CANLI izle! (HD) Adanaspor Keçiörengücü maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Antalyaspor Adana Demirspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Antalyaspor ADS golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Kızıl Goncalar bu hafta var mı, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, ne zaman başlıyor, 16 Eylül Pazartesi NOW TV? Çankırı'da deprem mi oldu? Çankırı'da son dakika deprem oldu 16 Eylül Pazartesi! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Antalyaspor Adana Demirspor maçı CANLI izle! (BEIN SPORTS) Antalya ADS maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Fenerbahçe'nin hafta içi erteleme maçı var mı, yok mu, neden yok?
title