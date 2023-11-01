Samsun'da Narkotik Operasyonu: 29 Kişi Yakalandı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 29 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Operasyonda metamfetamin, sentetik ecza, bonzai, esrar ve silah gibi birçok suç unsuru ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında 29 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve şube müdürlüklerinin desteğiyle dün sabah saat 08.00 ile bu sabah saat 08.00 arası il genelinde narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda, 355,81 gram metamfetamin, 610 adet sentetik ecza, 8,44 gram sentetik kannabinoid(bonzai), 26,6 gram esrar, 1,66 gram kenevir tohumu, 1 adet esrarlı sigara, 1 adet hassas terazi, 3 adet uyuşturucu kullanımına yarar aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek ve 53 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili 29 kişi yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN