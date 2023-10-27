Samsun'da Narkotik Operasyonu: 29 Kişi Gözaltına Alındı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu maddelerle birlikte 29 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu maddelerle birlikte 29 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şube ekiplerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi. Yapılan aramalarda 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 103 adet sentetik ecza, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 29 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda haklarında uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arasında çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı. - SAMSUN