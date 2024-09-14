Samsun'da Narkotik Operasyonu: 19 Gözaltı
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu ticareti ve depolanması yapan 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu ve 66,18 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'da düzenlenen narkotik operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışma yapıldı.
Kent genelinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 783 sentetik ecza hapı, 93,36 gram sentetik uyuşturucu, 66,18 gram esrar, 3 hassas terazi, esrarlı sigara, 6 uyuşturucu kullanma aparatı ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.