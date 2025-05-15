Samsun'da Narkotik Operasyonu: 15 Bin 680 Hap ve Tüfek Ele Geçirildi

Samsun'da Narkotik Operasyonu: 15 Bin 680 Hap ve Tüfek Ele Geçirildi
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Samsun'un Canik ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, 15 bin 680 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen operasyonda 15 bin 680 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi, 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Asayiş Şubesi ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Canik ilçesinde müşterek olarak Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulaması gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında takip edilen bir şüphelinin üzerinde, aracında ve ikametinde yapılan aramada, 15 bin 680 sentetik ecza hapı ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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