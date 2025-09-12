Samsun'da Narkotik Köpeği 'Tony' İle Uyuşturucu Ele Geçirildi
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli bir aracın koltuk döşemesinde 470 gram sentetik uyuşturucu buldu. Üç kişi gözaltına alındı.
Samsun'da bir aracın koltuk döşemesinde narkotik dedektör köpeği "Tony"nin desteğiyle uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheli Y.K. (26), B.E. (30) ve M.T.D'nin (23) bulunduğu otomobili Havza ilçesinde durdurdu.
Narkotik dedektör köpeği "Tony" ile araçta yapılan aramada, koltuk döşemesine saklanmış 470 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel