Samsun'da Narkotik Farkındalık Çalışmaları
Samsun'da gerçekleştirilen narkotik farkındalık çalışmalarında 1685 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapıldı. Farkındalık etkinlikleri, dört farklı noktada NARKO-NOKTA, NARKO-YETİŞKİN ve NARKO-ANNE programları ile düzenlendi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen bilgilendirme faaliyetlerinde, İlkadım ilçesi Hastanebaşı Mahallesi Fatin Rüştü Zorlu Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlardan 550 kişiye, Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi Gülsan Sanayi Sitesi Cami önünde cuma namazı çıkışı 850 kişiye NARKO-NOKTA tanıtımı yapıldı.
İlkadım ilçesi Derecek Mahallesi 1419. Sokak'taki kıraathanesinde 35 kişiye NARKO-YETİŞKİN, Terme ilçesi Çivril Mahallesi'ndeki SASTAŞ balık paketleme fabrikasında 250 kişiye NARKO- ANNE kapsamında bilgilendirme gerçekleştirildi.
Etkinliklerde vatandaşlara UYUMA uygulaması ile analiz ve erken müdahale kapasitesini artıran NARVAS projesi tanıtıldı.