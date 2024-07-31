Samsun'da Narkotik Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 250 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü de yakalandı.