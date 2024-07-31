Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Narkotik Denetimlerinde 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerde uyuşturucu madde ve silahlar ele geçirildi. Ayrıca, firari hükümlüler de yakalandı.

Samsun'da gerçekleştirilen narkotik denetimlerinde 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 3 bin 250 sentetik ecza hapı, ruhsatsız pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

Denetimlerde 8 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü de yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Narkotik Samsun Narkotik Suçlar Güvenlik Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

Kapalıçarşı'da aralarında ünlü markaların da bulunduğu 500 kuyumcuya Maliye'den vergi baskını

 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title