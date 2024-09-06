Samsun'da narkotik denetimlerinde 28 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, uyuşturucu satışı yapan sokak satıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Adreslerde ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 958 sentetik ecza hapı, 4,55 gram esrar, 113,67 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu kullanma aparatı, ruhsatsız tabanca ile 7 tabanca fişeği ele geçirildi.

Denetimlerde 28 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılardan 2'sinin çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.