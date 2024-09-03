Samsun'da Narko Alan Uygulamasında 2 Tabanca Ele Geçirildi
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde gerçekleştirilen 'Narko Alan' uygulamasında yapılan kontrolde 1 ruhsatsız tabanca ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde "Narko Alan" uygulamasında 2 tabanca ele geçirildi.
19 Mayıs İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, suç ve suçlularla mücadele, arananların yakalanması amaçlarıyla, "Narko Alan" uygulaması kapsamında kontrol gerçekleştirildi.
Yapılan çalışmada 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca ve kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.
Uygulamaların devam edeceği öğrenildi.