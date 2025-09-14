Haberler

Samsun'da Nakliye Araçında Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da Nakliye Araçında Uyuşturucu Operasyonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da bir nakliye aracında yapılan operasyonda 53 bin 760 sentetik hap ve uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi. Araç sürücüsü C.A. gözaltına alındı.

SAMSUN'da nakliye aracının kasasındaki bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı. Yapılan çalışmalarda C.A.'ya (43) ait nakliye aracı takibe alındı. Ekipler, aracı Havza'da durdurdu. Narkotik köpeği Tony'nin kasaya tepki vermesi üzerine eşyalar tek tek kontrol edildi. Açılan bulaşık makinesinde 53 bin 760 sentetik hap ile yaklaşık 100 kilogram sentetik kannabinoid üretilebilen 1 kilogram fubinaca (sentetik kannabinoid hammaddesi) ele geçirildi. Sürücü C.A. gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bulgaristan'da euroya geçiş kararı protesto edildi

Euroya geçiş kararı komşu ülkeyi ayağa kaldırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takip cihazı taktırdığı eski eşinin aracının önünü kesti: Ölmek istemiyoruz

Takip cihazı taktırdığı aracın önünü trafikte kesip tehditler savurdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.