Samsun'da 'Müze' Konseri Büyük İlgi Gördü
Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen 'Müze' konseri, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Konserde ünlü bestecilerin eserleri seslendirildi.
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında "Müze" konseri verdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin bu yılki dördüncü durağı Samsun'da etkinlikler sürüyor.
SAMDOB tarafından Samsun Müzesi konferans salonunda gerçekleştirilen konserde, opera ve operet sevenlerin yakından tanıdığı J. Massenet, S. Cardillo, F. Cilea, G. Bizet, Ernesto de Curtis, A. Dvorak, G. Verdi, Eduardo di Capua ve J. Offenbach'ın eserleri seslendirildi.
Konserde piyanoda Nano Tsutskiridze'ye soprano Duha Alkan ve tenor Volkan Çelik eşlik etti.
Tek bölümden oluşan konser 30 dakika sürdü.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel