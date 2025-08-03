Samsun'da Mutfakta Çıkan Yangın İki Kişiyi Dumandan Etkiledi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

Fatsalılar Mahallesi'nde H.G'ye (54) ait ikametin mutfak kısmında, ocakta unutulan sütün kaynayıp taşması sonucu yangın çıktı.

Kısa sürede mutfağı saran alevler, mutfak ve içerisindeki eşyaların zarar görmesine neden oldu.

Yangın çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Dumandan etkilenen K.G. (52) ve A.Ö. (46), sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.