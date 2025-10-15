Samsun'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Balcalı Mahallesi Çorakçı Sokak'ta F.S'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan F.S, alevleri fark ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri, SASKİ ve Tekkeköy Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi.