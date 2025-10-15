Haberler

Samsun'da Müstakil Evde Yangın Çıktı

Samsun'da Müstakil Evde Yangın Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangın, ihbar sonrası itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın esnasında evde uyuyan F.S. dışarı çıkmayı başardı, ancak evde hasar meydana geldi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Balcalı Mahallesi Çorakçı Sokak'ta F.S'ye ait evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında evde uyuyan F.S, alevleri fark ederek dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma, sağlık ekipleri, SASKİ ve Tekkeköy Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 5 saat süren müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında evde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.