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Samsun'da Muhtarlık Seçimi Nedeniyle Çıkan Tartışmada 2 Kardeş Öldü

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Samsun'un Çarşamba ilçesinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışmada silahla vurulan 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli ise jandarma tarafından yakalandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde silahla vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, aralarında muhtarlık seçimi nedeniyle husumet bulunan İ.A, konuşmak için Emre ve Eren Kılıç kardeşleri Demirli Mahallesi'ne çağırdı.

Emre ve Eren Kılıç kardeşler, İ.A'nın yanına arkadaşları G.İ. ve Z.E.T. ile gitti.

Aralarında çıkan tartışmanın ardından İ.A, yanında bulunan tüfekle Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T'ye ateş etti.

Yaralanan Kılıç kardeşlerle G.İ. ve Z.E.T, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kılıç kardeşler, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. G.İ. ve Z.E.T. ise buradaki tedavilerinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kaçan İ.A, jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalandı.

Jandarma, olay yerinde bulunan Y.T. ile hastanedeki tedavileri tamamlanan G.İ. ve Z.E.T'yi de gözaltına aldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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