Samsun'da Muhtarlara Kahverengi Kokarca ile Mücadele İçin İlaç ve Ekipman Dağıtıldı

Samsun'da, 44 mahalle muhtarına kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede kullanılmak üzere ilaç ve ekipman dağıtımı gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda, kahverengi kokarca mücadelesinde kullanılmak üzere Salıpazarı Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Salıpazarı Muhtarlar Derneği iş birliğiyle mahalle muhtarlarına biyosidal ilaç, şeffaf maske ve ilaçlama tulumu verildi.

Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, burada yaptığı açıklamada, ilçenin birinci geçim kaynağının fındık olduğunu söyledi.

İlçede yılda 10 bin ton fındık üretildiğini belirten Karaca, "Maalesef bu yıl kahverengi kokarcanın istila etmesiyle ilçemizde çok büyük zarar oldu. Burada toplumsal bilinci önceleyerek, toplumsal faydayı gözeterek hepimizin mücadele etmesi gerekiyor. Kışlak döneminde bilinçli şekilde mücadele edersek, bahar aylarında belki de böylesine bir mücadeleye gerek kalmayacak." dedi.

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy da kahverengi kokarca ile mücadeleye önem verdiklerini dile getirerek, "Önümüzdeki hafta sonu tüm mahallelerimizde Ziraat Odamız, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ve Belediyemizle metruk binalar, evlerimizin çatıları ve depolarda aynı anda ilaçlama yapılacak. Bugün 100 metrekarede yapacağız ilaçlama, belki de ilkbahar dönemindeki 100 dönümlük alana yapacağımız ilaçlamayı kurtaracaktır." dedi.

Salıpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Erol Gürsoy ise 44 mahallede kahverengi kokarca mücadelesine destek verdiklerini vurgulayarak, "Salıpazarı'nın ekonomisine katkı sunmak amacıyla bu mücadeleyi başlattık. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Başlattığımız uygulamanın ülkemize örnek olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.