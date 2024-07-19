Samsun'da Muharrem Ayı Dolayısıyla Vatandaşlara Aşure İkram Edildi

Samsun'da muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Büyük Cami önünde kurulan stantta, Vakıflar Bölge Müdürü Ali Erkan Öztürk ve personeli tarafından cuma namazı çıkışı aşure ikramında bulunuldu.

Öztürk, AA muhabirine, il genelinde 2 bin 500, bölge genelinde ise 6 bin kişiye aşure ikram ettiklerini söyledi.

Vatandaşların muharrem ayının tebrik eden Öztürk, "Bu ayın bereketini paylaşmak adına her yıl uygulamamızı devam ettireceğiz. Muharrem ayının ülkemize ve insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum." dedi.