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Samsun'da müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında müebbet ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polis ekipleri tarafından yakalandı. Cezası yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında müebbet ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Tekkeköy'de kayınvalidesi N.S. ve kayınpederi İ.S'yi ateşli silahla kasten öldürmek suçundan aranan hükümlü A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, hakkında müebbet ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Çiftlik Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. cezası yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy Samsun Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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