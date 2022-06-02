Samsun'da "Mübadil yemekleri" tanıtıldı - Haberler

Samsun'da başlayan "Ot Yemekleri Festivali" kapsamında, asırlık mübadil yemekleri de tanıtıldı.

Atakum Çobanlı İskelesi'nde Samsun Turizmciler Derneğince uygulanan "Sağlıklı Yaşam İçin Doğaya Dönüş Projesi" kapsamında bu yıl 6'ncısı düzenlenen "Ot Yemekleri Festivali"nde yöresel lezzetler yer aldı.

Festivalde Samsun Balkan Türkleri Kültür Haberleşme ve Dayanışma Derneğince yürütülen "Geçmişe Açılan Pencere" projesi kapsamında hazırlanan asırlık mübadil yemekleri de beğeniye sunuldu.

Unutulmaya yüz tutmuş asırlık mübadil yemeklerini tanıtan proje yürütücüsü Sevda Tanyıldız, geçmişten gelen mübadil yemeklerini gelecek kuşaklara aktarma gayreti içinde olduklarını söyledi.

Yaklaşık bir yıldır sürdürdükleri çalışma ile 50'ye yakın yemek tarifini kayıt altına alarak kitaplaştırdıklarını aktaran Tanyıldız, "Festivalde unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerimizi tanıtıyoruz. Geçmişten gelen lezzetlerimizin birçoğunun tadını biliyorduk ama tarifini bilmiyorduk. Mübadeleden gelenlerin yerleştiği köyleri dolaşarak unutulmuş hatta hiç bilmediğimiz lezzetlerin tarifini alarak kitaplaştırdık. Mübadele yemekleri genelde yokluk, kıtlık yemekleri, mısır unu ve çeşitli otlardan yapılan yemek tarifleri bizim kültürümüzü oluşturuyor. Bugün burada yöresel lezzetlerimizi tanıtmak bizim için çok anlamlı ve mutluluk verici." diye konuştu.

Tanyıldız, festival kapsamında pırasa pidesi, kulaka, döndürme, sütlü çorba, balıcak, kaçamak, pırasa bayıldı, gölle, süt tatlısı gibi birçok lezzeti beğeniye sunduklarını ifade etti.