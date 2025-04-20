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Samsun'da Mübadil Lezzetler Şenliği Düzenlendi

Samsun'da Mübadil Lezzetler Şenliği Düzenlendi
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen 'Mübadil Lezzetler Şenliği'nde, geleneksel Balkan yemekleri ve el emeği ürünler sergilendi. Etkinlik, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine destek olmak amacıyla düzenlendi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde "Mübadil Lezzetler Şenliği" gerçekleştirildi.

Samsun Kızılırmak Rotary Kulübü öncülüğünde, Balkan Türkleri Derneği ile Çayleyik Mahallesi Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğinde düzenlenen etkinlik, dernek bahçesinde vatandaşların katılımıyla yapıldı.

Şenlikte, mübadil kültürünü yansıtan pırasa pidesi, soğan pidesi, ısırgan çorbası, mısır unu helvası, otlu karmalar ve Selanik tatlısı gibi geleneksel lezzetler yer aldı. Köy kadınlarının el emeğiyle hazırladığı yemekler, ziyaretçilerden ilgi gördü. Ayrıca kadınların ürettiği çeşitli el işi ürünler de şenlikte sergilendi.

Etkinlikte çocuklar için yüz boyama ve çeşitli oyunlar düzenlenirken, katılımcılar mübadil halk oyunlarıyla kültürel mirası yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlikten elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi kız çocuklarının eğitimine destek amacıyla bağışlandı.

Programa, Tekkeköy Belediye Başkanı Mustafa Candal, Samsun Balkan Türkleri Derneği Başkanı Adem Tuğral, Asırlık Mübadil Lezzetler Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız, Çayleyik Mahallesi Yardımlaşma Derneği Başkanı Cüneyt Kuşçi, Kızılırmak Rotory Klübü dönem Başkanı Zeliha Namlı Sağlam katıldı.

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Kaynak: AA / Tuğçe Turgu - Güncel
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