Samsun'da Motosikletten 2 Bin 240 Uyuşturucu Hap Çıktı
Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir motosiklette 2 bin 240 sentetik ecza hapı ele geçirdi ve sürücüyü gözaltına aldı.
Samsun'da bir motosiklette 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli bir motosikleti durdurdu.
Motosiklette yapılan aramada, taşıma kutusunda paketlenmiş halde 2 bin 240 sentetik ecza hapı bulundu.
Sürücü M.U. (35) gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel