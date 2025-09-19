Samsun'da Motosikletten 2 Bin 240 Uyuşturucu Hap Çıktı

Haberler

Samsun'da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, bir motosiklette 2 bin 240 sentetik ecza hapı ele geçirdi ve sürücüyü gözaltına aldı.

Samsun'da bir motosiklette 2 bin 240 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde şüpheli bir motosikleti durdurdu.

Motosiklette yapılan aramada, taşıma kutusunda paketlenmiş halde 2 bin 240 sentetik ecza hapı bulundu.

Sürücü M.U. (35) gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel
