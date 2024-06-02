Samsun'da Motosiklette Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, motosiklete zulalanmış uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) verileri doğrultusunda, takip edilen H.K'nin kullandığı motosikleti Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde durdurdu.

Zanlının motosikletinde arama yapan polis, motosikletin koltuğunun altına zulalanmış 96 fişek halinde toplam 100 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Şüphelinin ikametinde de arama yapan ekipler, 13 fişek halinde toplam 13 gram sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu madde kullanım aparatı, 5 sentetik ecza hapı, uyuşturucu madde ambalajında kullanılan alüminyum folyo ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 30 bin 150 lira ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.