Samsun'da Motosiklette Ruhsatsız Tabanca Bulundu
Samsun'da polis ekipleri, silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine M.Ç.'nin evine operasyon düzenledi. Motosikletin bagajında 2 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 2 bıçak ve 325 fişek ele geçirildi. Zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da motosikletinde 2 ruhsatsız tabanca bulunan zanlı gözaltına alındı.
Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, M.Ç'nin (53) silah ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Zanlının Orta Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, ev, iş yeri ile motosikletinde arama yaptı.
Ekipler, motosikletin bagajına zulalanmış 2 ruhsatsız tabanca, ?4 şarjör, ?2 bıçak ile ?325 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.Ç. işlemleri için emniyete götürüldü.