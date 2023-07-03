Samsun'da motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet ile bisiklet çarpıştı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin çarptığı bisiklet sürücüsü yaralandı.
M.Y. (60) yönetimindeki 55 RS 645 plakalı motosiklet, Fatih Mahallesi Hal Yolu'nda İsmet Semiz'in (81) kullandığı bisikletle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrası Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel