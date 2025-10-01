Samsun'da Motosiklet Yaya Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un Canik ilçesinde motosikletin çarptığı 65 yaşındaki Nuray Yeşilyurt hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Canik ilçesinde motosikletin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.
Volkan Şentürk (34) yönetimindeki 55 AOU 422 plakalı motosiklet, Tekkeköy ilçesi istikametinden Belediyeevleri Mahallesi'ne seyir halindeyken Vadi Bulvarı kavşağından yaya olarak karşıya geçmeye çalışan Nuray Yeşilyurt'a (65) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yeşilyurt'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ise 112 Acil Sağlık ekiplerinde Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yeşilyurt'un cesedi ise otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.