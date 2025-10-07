Samsun'da Motosiklet ve Ticari Araç Çarpıştı: 1 Yaralı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen kazada ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Y.K. idaresindeki 55 ARE 642 plakalı motosiklet, Orta Mahalle Mezbahane Caddesi'nde H.A'nın kullandığı 55 D 6154 plakalı ticari araç ile çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel