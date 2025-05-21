Samsun'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı

Samsun'da Motosiklet ve Kamyonet Çarpıştı: 2 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetle çarpışan motosikletten iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Samsun-Ordu kara yolu Anayol Köprüsü mevkisinde Ordu istikametine seyir halinde olan H.T.S. (32) idaresindeki 55 GL 276 plakalı Çarşamba Belediyesine ait kamyonet ile aynı istikamette seyir halinde olan A.E.B.(16) idaresindeki 55 APR 585 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü A.E.B.(16) ve artçı olarak seyahat eden E.B. (18) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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