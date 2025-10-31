Haberler

Samsun'da motosiklet sürücüsünün öldüğü kazada ambulansın şoförü tutuklandı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirdiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan ambulans şoförü tutuklandı.

Atakum Şehit Recep Tokur Polis Merkezi Amirliğindeki işlemleri tamamlanan ambulans sürücüsü Şakir Ü. adliyeye sevk edildi.

Savcılığa verdiği ifadenin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Şakir Ü. tutuklandı.

Şakir Ü. idaresindeki 57 AAG 590 plakalı Sinop Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, dün Körfez Mahallesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Caddesi Rektörlük Kavşağı'nda Azerbaycan vatandaşı Nıcat Kazımlı'nın (19) kullandığı 48 ADC 584 plakalı motosikletle çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Kazımlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

