Samsun'da motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştı
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Samsun'un Bafra ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobille çarpıştıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu iyi.
Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Arda Türkmen'in (17) kullandığı 55 AJU 724 plakalı motosiklet, Hacınabi Mahallesi Şehit Piyade Er Birol Satılmış Sokak'ta, Hacer Güngördü'nün (43) yönetimindeki 64 AAS 478 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle motosiklet park halindeki başka bir otomobile de çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yaralı motosiklet sürücüsü Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan motosiklet sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmak ve sahibine kullandırmaktan 16 bin 380 lira idari para cezası kesildi.